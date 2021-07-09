Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı

Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en yaygın organize toptancılarından Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı.

Türkiye'nin en yaygın organize toptancılarından Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı. Geniş ürün portföyü, uygun fiyatları, kolay ulaşımı ve otopark imkanıyla müşterilerine konforlu ve güvenilir alışveriş fırsatı sunacak Biga mağazasında 'Tıkla Gel Al' servisiyle önceden online olarak sipariş verilip mağazadan istenilen saatte teslim alınabilecek.

Bizim Toptan, açılışını gerçekleştirdiği Çanakkale'de ikinci mağazası Biga'da da güvenli ve uygun alışverişin adresi olmaya devam edecek. Ülke genelinde 70 şehirde toplam 174 mağazası bulunan Bizim Toptan, Biga'da bin 450 metrekarelik geniş mağazasıyla Biga Çanakkale anayolu üzerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan, Çanakkale Biga'daki mağazasında müşterilerine, dijital sipariş hizmeti 'Tıkla Gel Al' servisini de sunuyor. 'Tıkla Gel Al' hizmetiyle müşteriler, siparişlerini dijital kanaldan verip, ürünlerini vakit kaybetmeden istedikleri saatte mağazadan teslim alabiliyor.

Bizim Toptan mağazalarında, 8 binden fazla çeşitten oluşan kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyü bulunuyor. Ev dışı tüketim ve kurumsal müşteriler aynı zamanda Bizim Toptan'ın özel satış destek ekibi olan PROSAF'ın, sipariş verilmesinden adrese ürün teslimine kadar tüm hizmetlerinden, müşteriler için hazırlanan kişiselleştirilmiş kampanyalardan ve ürün portföyünden de yararlanıyor.

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, Çanakkale Biga'da yeni açılan Bizim Toptan mağazasıyla ilgili şunları söyledi: "Bizim Toptan olarak mottomuz, daima müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın "yanında" olmak. Bu anlayışla açtığımız yeni mağazamızla, müşterilerimize daha yakın olmayı; sunduğumuz kesintisiz ve katma değerli hizmetlerle onlara Biga'da da Bizim Toptan farkı ve konforunu yaşatmayı hedefliyoruz" - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
Nazım Hikmet'in dizelerinden etkilenen eczacı, 2 bin 85 liralık aşıyı ücretsiz yapmaya başladı
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Levent Yüksel Melisa Döngel Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Balotelli Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bizim Toptan, Çanakkale'deki ikinci mağazasını Biga'da açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:18:58. #1.14#

title