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Bizim Toptan, avantajlı fiyatlarla ramazan paketleri hazırladı

Bizim Toptan, avantajlı fiyatlarla ramazan paketleri hazırladı
01.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:32

Bizim Toptan, ramazan ayına özel olarak, avantajlı ramazan paketlerini müşterilerine sundu.

Bizim Toptan, ramazan ayına özel olarak, avantajlı ramazan paketlerini müşterilerine sundu.

Bizim Toptan'dan yapılan açıklamaya göre, 69 ilde 175 mağazası bulunan Bizim Toptan, bu yıl da avantajlı fiyatlarla ramazan paketleri hazırladı. Bizim Toptan, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan ve 12 çeşit ürün içeren "Standart Ramazan Paketi", 19 çeşit, 22 parça ürün içeren "Büyük Ramazan Paketi"ni tüketicisiyle buluşturdu.

Müşteriler, mağazadan alınabilecek hazır paketlerin yanı sıra ramazan paketi siparişlerini bizimtoptan.com.tr üzerinden de verebiliyor ve dileyenler koli içeriğini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebiliyor.

Bizim Toptan'ın kurumsal müşterilerine yönelik olarak sunduğu Ramazan Hediye Kartı uygulamasıyla şirketler, Prosaf satış kanalı üzerinden istedikleri tutarı karta yükleyip çalışanlarına hediye edebiliyor.

Kızılay ile iş birliğini bu yıl da sürdüren Bizim Toptan, mağazalarında kurulan Kızılay stantlarından müşterilerine bağış yapma fırsatı sunuyor.

Müşteriler, "Standart Ramazan Paketi" ve "Büyük Ramazan Paketi" seçenekleriyle sunulan ramazan paketlerini satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere doğrudan Kızılay'a bağışlayabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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