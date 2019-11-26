'Bizim Sıkıntımız Uygulamada'

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek, "Türkiye aslında Avrupa standartlarına yakın seviyede, kanunlarımız açısından. Kanunlarımızda herhangi bir eksik yok, Ceza Kanunu, Medeni Kanun, Avrupa standartlarında. Ancak bizim sıkıntımız uygulamaya ilişkin" dedi.