Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Semtin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Semtin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Semtin Çocukları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Semtin Çocukları konusu, özeti ve Bizim Semtin Çocukları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Semtin Çocukları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Semtin Çocukları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Semtin Çocukları filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Semtin Çocukları konusu nedir, Bizim Semtin Çocukları oyuncuları kimler ve Bizim Semtin Çocukları özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu ise şöyle; birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet'i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf'a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf'un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır. Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet'in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışınca Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra ölecek olma ihtimali ile yüzleşmek zorunda kalır. Yusuf'un artık tek amacı, Samet'i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir. Kulübe gelen Cevat'un lüks arabasını çalan Yusuf, Samet ve onun çılgın halası Nebahat ile birlikte yola koyulur.

Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Semtin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?


BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 2 Ekim 2020 (Türkiye)

Yönetmeni : Hakan Gürtop

Oyuncular :

Ümit Kantarcılar

Gizem Karaca

Erdi Ünver

Suzan Aksoy

Kemal Kuruçay

Hakan Bilgin

Ümit Acar

Hüseyin Elmalıpınar

Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Semtin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Semtin Çocukları, Hakan Gürtop'un yönettiği 2020 yapımı komedi ve dram filmidir.

Bizim Semtin Çocukları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Semtin Çocukları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Film, özellikle dar sokakları, eski mahalle yapıları, yerel esnaf dükkanları ve otantik yaşam alanlarıyla Fethiye sokaklarında doğal bir mahalle dokusu sunuyor. Mahalle sıcaklığı, gençlik, dostluk ve günlük yaşam gerçekçiliği ön plandaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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