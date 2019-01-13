AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi. Bu işler gerçekten gönülden yapılacak işler." dedi.

Kaya ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kaya, Afyonkarahisar'da coşkulu bir aday tanıtım töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın 10 yıl boyunca Afyonkarahisar'a çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kendisi AK Parti'nin kurucuları arasında. Partimizde il başkanlığı da yapmış bir dava adamı. Gerçekten emekleri çok büyük. Biz de burada kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. İnşallah yeni başkan adayımız Mehmet Zeybek ile omuz omuza çalışıp seçimi çok güçlü bir şekilde kazanacaklar. Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi. Bu işler gerçekten gönülden yapılacak işler. Yoksa hiçbir makam sevdası bu kadar çalışmayı kaldıramaz. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim."

Kaya, partisinin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde "Tevazu, samimiyet ve gayretle daima millet, daima memleket" sloganını benimsediğini aktardı.

"Irak'a faydalı olacağımıza inanıyorum"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Irak'la ilgili ticaret, su ve altyapı konularında önemli gelişmelerin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettiğini ifade eden Eroğlu, "Başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ekip oluşturduk. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı yapacağız. Ben de Irak'ta yapılacak olanları detaylı bir şekilde biliyorum. Ocak ayı sonunda ya da şubat ayı başında Irak'a giderek orada onlarla ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, Irak'la ilgili Türkiye'deki çeşitli bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığından da çalışma grubuna bir kişi istedik. Onlar da verildi. Birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. Daha sonra Ticaret Bakanlığını ziyaret ettim. Devlet Su İşleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsündeki ekibim zaten benim eski bakanlığımdaki arkadaşlar. Ticaret Bakanlığındaki arkadaşlarla da güzel bir temasımız oldu. Orada ticareti geliştirmek için birtakım görüşmeler yaptık. Önümüzdeki hafta da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile görüşmeler yaparak müteşekkil bir heyetle bir eylem planı hazırlayacağız. Irak'a faydalı olacağımıza inanıyorum. Orada büyük hedeflerimiz var. İnşallah bunları da Irak ile birlikte gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA