Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı
Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın!
Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın! Onlar da tavuk döner olmadığı için makarna ile hayatlarına devam ediyor. Yani öğrencilik dünyanın her yerinde öğrencilik pek fark eden durum yok. Bu çocuklar da kendilerince buluşlar yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar yine de Türkiye'deki manzaraları bir nebze aşmışlar
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
Kaynak: TheGeyik
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Son Dakika Haberleri