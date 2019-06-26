Bizim Öğrencileri Aratmayacak Kadar Komik Dünyadan 15 Öğrenci İcadı

Yurt dışında öğrencilerin başka bir dünyada yaşadığını bir dediklerinin iki olmadığını sanıyorsanız, günaydın! Onlar da tavuk döner olmadığı için makarna ile hayatlarına devam ediyor. Yani öğrencilik dünyanın her yerinde öğrencilik pek fark eden durum yok. Bu çocuklar da kendilerince buluşlar yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar yine de Türkiye'deki manzaraları bir nebze aşmışlar

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