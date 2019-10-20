20.10.2019 00:02

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Kuzey Suriye'de güvenli bölge kurulacağını ve burayı Türk ordusunun koruyacağını belirterek, "Türkiye'ye gelmiş 1 milyon Suriyeli var. Bu insanlar evlerine geri dönecek. Evleri hala orada duruyor. Müttefiklerimizin anlamadıkları mültecilerin arasında 300 bin de Kürt var. Onlar da evlerine geri dönecek ve güvenliklerini biz sağlayacağız. Bizim mücadelemiz teröristlerle." ifadesini kullandı.

Dişli, Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesine, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Türklerin Kürtlerle bin yıla yakın zamandır beraber yaşadığına dikkati çeken Dişli, "Güvenli bölge kurulacak ve güvenliği Türk ordusu sağlayacak. Kuzey Suriye'den Türkiye'ye gelmiş 1 milyon Suriyeli var. Bu insanlar evlerine geri dönecek. Evleri hala orada duruyor. Müttefiklerimizin anlamadıkları mültecilerin arasında 300 bin de Kürt var. Onlar da evlerine geri dönecek ve güvenliklerini biz sağlayacağız. Bizim mücadelemiz teröristlerle." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ateşin bizim evimize sıçramamasını sağlamak bize düşüyor"

Dişli, Türkiye'nin, Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana sınırda güvenli bölgeye ihtiyaç olduğunu ve bunu uluslararası toplumla beraber kurmayı teklif ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"8 yıllık savaş boyunca Türkiye'ye 3,7 milyon Suriyeli geçti. Bu insanların bakımı için şimdiye kadar 35 milyar avro harcadık. Finansal destek istedik. Ne dediler? 'Alın size 3,3 milyar avro.' Onun da sadece 2,6 milyar avrosunu ödediler. Ama para da bize gelmedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütlerince dağıtıldı. Türkiye cebinden bu mülteciler için 40 milyar dolar harcadı."

Dişli, Suriye'deki savaşı Türkiye'nin başlatmadığına, Avrupalıların ve Amerikalıların bu sorunu başlattığına işaret ederek, "Komşumuzun evini ateşe verdiler. Amerikalılar ve Avrupalılar er ya da geç kendi ülkelerine geri dönecek. Bu ateşin bizim evimize sıçramamasını sağlamak da bize düşüyor." görüşünü paylaştı.

"Türkiye'yi hiç anlamaya çalışmadınız"

Hollanda ve uluslarası topluma Türkiye'yi daha fazla anlama çağrısında bulunan Dişli, "PKK'nın YPG'den yardım aldığını gösteren yeterli belgeler var. Biz her zaman teröristlerle diğer teröristleri kullanarak savaşılmayacağını söyledik. Bölgede 90 kilometre uzunluğunda yeraltı tünelleri kurmuşlar. Amerikan silahları bu tüneller aracılığıyla YPG'den Türkiye'deki PKK'ya aktarılmış. Bu silahlarla bizim vatandaşlarımız öldürülüyor. Hollanda basınının bu konuda çok yanlı olduğunu düşünmüyor musunuz? Türkiye'ye karşı hiç empati gösterdiniz mi? PKK ile savaşıyoruz, diğer Marksist-Leninist terör gruplarıyla savaşıyoruz, DEAŞ ile savaşıyoruz ve bir de korkunç bir darbe girişimi atlattık. Türkiye'yi hiç anlamaya çalışmadınız." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA