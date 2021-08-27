BİZİM MARKET VE KARAAĞAÇLAR METAL PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 27 2021, 21: 42

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bizim Market çalışanları ile Karaağaçlar Metal personeline yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bizim Market çalışanları ile Karaağaçlar Metal personeline yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce verilen yangın eğitimlerinde yangına karşı alınacak önlemler, yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 112 numaralı ihbar hattının aranması gerektiği söylendi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Bizim Market çalışanları ile Karaağaçlar Metal personeline yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce verilen yangın eğitimlerinde yangına karşı alınacak önlemler, yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 112 numaralı ihbar hattının aranması gerektiği söylendi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Kaynak: Habermetre