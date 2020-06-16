Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve Bizim Köyün Şarkısı özeti!
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Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve Bizim Köyün Şarkısı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Köyün Şarkısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Köyün Şarkısı konusu, özeti ve Bizim Köyün Şarkısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Köyün Şarkısı filminin detayları…

Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve Bizim Köyün Şarkısı özeti!
16.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:00

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Köyün Şarkısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Köyün Şarkısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Köyün Şarkısı konusu nedir, Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları kimler ve Bizim Köyün Şarkısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Esat Polat Güler

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da yaşayan ve son derece rahat bir hayatı olan Çınar'ın (Berat Efe Parlar) hayatı, hiç beklemediği bir olay sonucu bambaşka bir seyre girmiştir. Babasının maddi sıkıntıları nedeniyle kız kardeşi Zeynep ile birlikte babasının köyüne, yani dedesinin yanına taşınmışlardır. Hiç aşina olmadığı köy hayatına alışmaya, İstanbul özlemini bastırmaya çalışan Çınar, şartlar ne kadar zor olursa olsun hayallerini izlemenin mümkün olduğunu burada öğrenecektir. Yıllardır katılmak istediği Geleceğin Müzisyenleri adlı bir müzik yarışmasına, köydeki yeni arkadaşlarıyla katılmak için var gücüyle çalışacaktır.

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