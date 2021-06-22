-"Bizim Kızlar" Manisa Seramiksan Spor ile Karşılaşacak 21 Haziran 2021, 21: 45
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

-"Bizim Kızlar" Manisa Seramiksan Spor ile Karşılaşacak 21 Haziran 2021, 21: 45

-'Bizim Kızlar' Manisa Seramiksan Spor ile Karşılaşacak 21 Haziran 2021, 21: 45
Habermetre - Haberler | Toplum

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada "Bizim Kızlar" maçı 21-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 2. maçını 22 Haziran 2021 Salı günü Manisa Seramiksan Spor ile oynayacak. Saat 14: 00'te başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER -"BİZİM KIZLAR" MANİSA SERAMİKSAN SPOR İLE KARŞILAŞACAK 21 Haziran 2021, 21: 45 BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN 7326 SAYILI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 21 Haziran 2021, 11: 07 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU "KAHRAMAN BABALARIMIZIN BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN" 20 Haziran 2021, 10: 04 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI'NA KATILDI 19 Haziran 2021, 16: 29 -"BİZİM KIZLAR" FİNALLERE HAZIRLANIYOR 18 Haziran 2021, 22: 10 BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NİN ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULU KAYITLARI BAŞLIYOR 18 Haziran 2021, 13: 59 BAŞKAN VEKİLİ MANAV'A MECLİS ÜYELERİNDEN ZİYARET 18 Haziran 2021, 13: 55 GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN BAŞSAVCI ÇEPNİ VE SAVCI SANDAL İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ 17 Haziran 2021, 12: 04 VATANDAŞLARIMIZIN ALIŞVERİŞLERİNİ HİJYENİK BİR ORTAMDA YAPMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ 16 Haziran 2021, 12: 23 SATIN ALMAK YERİNE KENDİMİZ ÜRETİYORUZ 15 Haziran 2021, 16: 42 Daha Fazla Göster

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada "Bizim Kızlar" maçı 21-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 2. maçını 22 Haziran 2021 Salı günü Manisa Seramiksan Spor ile oynayacak. Saat 14: 00'te başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
-"Bizim Kızlar" Manisa Seramiksan Spor ile Karşılaşacak 21 Haziran 2021, 21: 45 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 00:19:19. #1.15#

title