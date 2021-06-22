-"Bizim Kızlar" Manisa Seramiksan Spor ile Karşılaşacak 21 Haziran 2021, 21: 45

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada "Bizim Kızlar" maçı 21-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 2. maçını 22 Haziran 2021 Salı günü Manisa Seramiksan Spor ile oynayacak. Saat 14: 00'te başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2. Lige çıkacağı bölgesel lig final müsabakaları 2. Maçında Manisa temsilcisi Seramiksan Spor ile karşılaşacak.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada "Bizim Kızlar" maçı 21-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı final grubundaki 2. maçını 22 Haziran 2021 Salı günü Manisa Seramiksan Spor ile oynayacak. Saat 14: 00'te başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Habermetre