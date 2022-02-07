"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi - Haberler Spor
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"Bizim Kızlar" İzmit Spor'u 3-2 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

KOCAELİ (İHA) - Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 16. hafta müsabakasını İzmit Spor ile oynadı.

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma "Bizim Kızlar"ın galibiyeti ile sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve 2-3 sona eren maçta set sayıları (18-25) (25-16) (16-25) (25-18) olurken son seti (9-15) alan "Bizim Kızlar" maçı kazanmayı başardı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı grubunda 5. sırada yer alıyor. - BİLECİK

Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi

Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi

Bizim Kızlar İzmit Spor'u 3-2 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, voleybol, Kocaeli, Spor, Haber

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