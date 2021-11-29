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"Bizim Kızlar" galibiyete doymuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, İzmit Sporu 3-0 mağlup etti.

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, İzmit Sporu 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakayı ilçede "Bizim Kızlar" diye adlandırılan takım 25-22, 25-17 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 kazanarak, puanını 15'e çıkardı. Ligde liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti maç sonunda tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Maçın set aralarında Bozüyük Belediyesi Jimnastik branşı sporcuları gerçekleştirdikleri gösterilerle salonda bulunanları büyülerken, maç renkli görüntülere sahne oldu. - BİLECİK

Bizim Kızlar galibiyete doymuyor

Bizim Kızlar galibiyete doymuyor

Bizim Kızlar galibiyete doymuyor

Bizim Kızlar galibiyete doymuyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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