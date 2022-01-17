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'Bizim kızlar' Eskişehir deplasmanda puansız döndü

'Bizim kızlar' Eskişehir deplasmanda puansız döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ekibi Eskişehir deplasmanda puansız döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ekibi Eskişehir deplasmanda puansız döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig 4'üncü grup 13'üncğ haftasında Eskişehir-Yenikent Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Tepebaşı Gençlik, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünü 3-0 yendi. Maçın ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15 ve 3'üncü seti 25-12'lik skorla kazanan Tepebaşı Gençlik bu galibiyetle 26 puana yükseldi. 9 takımlı ligde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünü 18 puanla 5 sıradaki yerini korudu.

Ligin diğer bir Bilecik temsilcisi Bilecik Belediyespor 19 Ocak günü İstasyon Spor Salonu'ndan saat 19: 00'da İzmit Spor'u konuk edecek. - BİLECİK

'Bizim kızlar' Eskişehir deplasmanda puansız döndü

'Bizim kızlar' Eskişehir deplasmanda puansız döndü

'Bizim kızlar' Eskişehir deplasmanda puansız döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, Eskişehir, voleybol, Spor, Haber

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