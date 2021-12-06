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"Bizim Kızlar"dan bu hafta mağlubiyet geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Yalova Çiftlikköy Belediye Spor karşısında 3-1 mağlup oldu.

YALOVA (İHA) - Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Yalova Çiftlikköy Belediye Spor karşısında 3-1 mağlup oldu.

"Bizim Kızlar" Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk iki seti 25-12 ve 25-18 kaybederken 3. Seti 22-25 kazandılar. 4. Seti 25-18 skorla alan Yalova Çiftlikköy Belediye Spor maçı da 3-1'lik bir skorla kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı 12 Aralık 2021 Pazar günü Bozüyük yeni stadyumunda MFA Zonguldak DSİ ile karşılaşacak. - BİLECİK

Bizim Kızlar dan bu hafta mağlubiyet geldi

Bizim Kızlar dan bu hafta mağlubiyet geldi

Bizim Kızlar dan bu hafta mağlubiyet geldi

Bizim Kızlar dan bu hafta mağlubiyet geldi

Bizim Kızlar dan bu hafta mağlubiyet geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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