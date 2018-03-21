Bizim Kadınlarımız" Resim Sergisi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Dervişpaşa Ortaokulunda görevli resim öğretmeni Gülseren Temel, "Bizim Kadınlarımız" adıyla beşinci kişisel sergisini açtı.

Gazetecilere İslahiye Belediyesi Kültür Merkezindeki sergisiyle ilgili açıklama yapan Temel, burada kadına şiddet, çocuk yaşta evlilik başta olmak üzere mağdur kadınların ön plana çıktığı kara kalem ve kuru boya resimlerinin yer aldığı 27 eserin yer aldığını söyledi.

Sergi üç gün boyunca gezilebilecek.