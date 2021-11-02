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Bizim işimiz hayat kurtarmak

Habermetre - Haberler | Toplum
Bizim işimiz hayat kurtarmak

Saat 16: 25 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Resneli ve Sefaköy İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 16: 25 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Resneli ve Sefaköy İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu, büyük baş hayvan mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bir hayatı daha kurtarmanın verdiği mutluluğu yaşayan ekibimiz, istasyonuna geri döndü.

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