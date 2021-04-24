Son dakika haber... Bakan Gül: "Bizim için yok hükmündedir, hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine ilişkin, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir" dedi.