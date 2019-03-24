Bizim İçin Birinci Hassasiyet Türkiye'nin İstikrarıdır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim için birinci hassasiyet Türkiye'nin istikrarıdır. Türkiye'nin istikrarsızlığı hem bölgenin felaketi hem de Türkiye'nin felaketi demektir." dedi.

Memur-Sen Samsun Şubesinin İl Divanına katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak kuruldukları günden bu zamana ilkesel değerlerden hiç sapmadıklarını ve Türkiye'de yeni bir sendikal akımı ve yaklaşımı ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

Memur-Sen olarak önceliklerini Türkiye'nin istikrarı ve gelişmesi olarak belirlediklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim için birinci hassasiyet Türkiye'nin istikrarıdır. Türkiye'nin istikrarsızlığı hem bölgenin felaketi hem de Türkiye'nin felaketi demektir çünkü Türkiye eski Türkiye değil, fincancı katırları ürkütülmüş durumda. Topuk selamıyla iktidarı devralan bir Türkiye yok. Dolayısıyla uluslararası odaklara gidip para dilenen, elini açan, beli bükülen bir Türkiye yok."

Yaklaşan yerel seçimlerin büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyen Yalçın, "31 Mart seçimi bu ülkenin bir yerel seçimi olarak kodlanmış olsa da son derece önemli görüyoruz çünkü Türkiye'nin coğrafyası çok hareketli. Yanı başımızda Sykes-Picot'un bir başka versiyonu uygulanıyor. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Kudüs işgal altına alınıyor. Dolayısıyla önceki günlerde Golan Tepeleri'nin işgaline ilişkin yeni bir zemin üretilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Böyle bir süreçte Türkiye'nin istikrarının birinci öncelik olduğunu belirten Yalçın, "Biz kamu görevlisiyiz, bizim için istikrar her şeyden önemlidir. İstikrarsız zeminler birilerine kazandırır ama bize hep kaybettirir." ifadesinde bulundu.

28 Şubat sürecinde ülkenin yaşadığı istikrarsızlığın ve bu süreçte oluşan maddi manevi kayıpların altını çizen Yalçın, halka aktarılması gereken milli gelirin birilerine gittiğini ancak sürecin acısını ve sıkıntılarını halkın çektiğini anlattı.

"Türk bayrağı taşımak zulme başkaldırının simgesi haline geldi"

Türkiye'nin dil, din ya da renk ayrımı yapmadan mazlum ve mağdurun yanında olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık küresel emperyalizme karşı sesini yükselten ve dünyada mazlum, mağdur herkesin dili, dini, rengi fark etmiyor, herkesin hissiyatını ifade eden, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye sömürü düzenine, kapitalizme ve siyonizme bu anlamda, 'Kral çıplak' diyen bir pozisyonda. Bugün Filistin'de bir kişi elinde sapan taşıyla birlikte Türk bayrağı taşıyorsa bu onun Türkiyeli olduğu anlamına gelmiyor. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde birileri bir zalime sesini yükseltecekse rengi siyah olsa da elindeki bayrak kırmızıysa içinde ay-yıldız varsa bu onun Türkiyeli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Türk bayrağı taşımak zalime, zulme başkaldırının simgesi haline geldi. Bu son derece kıymetli, öyleyse bu saatten sonra arabanın geriye kaydırma şansı yok. Bu saatten sonra hep ileriye yürümek mecburiyeti var."

Programa, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Samsun Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA