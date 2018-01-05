Bizim İçin Bir Hayaldi ve Gerçek Oldu"

Ankara'da kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlara başvuruları devam ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışan taşeron işçilerden Ömür Aydemir (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır temizlik işçisi olarak çalıştığını söyledi.



Kadro müjdesini çalıştığı sırada televizyondan öğrendiğini belirten Aydemir, "İlk duyduğumda çok heyecanlandım, inanamadım. Hemen eşimi, çocuklarımı arayıp haber verdim. Bu bizim için bir hayaldi ve gerçek oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.



"Belgeleri bugün teslim ettim"



Taşeron işçilerden Erhan Göşeli de 6 yıldır çay ocağında işçi olarak çalıştığını söyledi. Kadro müjdesini çalıştığı kattaki mühendislerin haber verdiğini belirten Göşeli, şöyle devam etti:



"Kadro alacağımızı hemen iş arkadaşlarım, annem ve babamla paylaştım. Sevindirici bir haber. Başvuru için gerekli olan belgeleri bugün teslim ettim. Bu işi takip ettiği, hızlandırdığı ve neticeye bağlanmasında büyük katkı sağladığı için reisimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben 6 yıldır zaten kadrolu güvencesiyle çalışıyordum ama iş güvencesinin sağlanması açısından işin resmiyete dökülmesi daha mutlu etti."



"Tatlı bir telaş içerisindeyiz"



Yaklaşık 7 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Makbule Çelik de kadro müjdesini yakınlarının arayıp haber verdiğini dile getirdi. Haberi duyduğunda çok heyecanlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"İlk duyduğumuzda inanamadık çünkü çok uzun süredir bekliyorduk. Hemen arkadaşlarıma haber verdim. Umudumuz tükenmişti ama çok şükür oldu. Taşeron firmada çalıştığımız için her yılın sonunda sözleşme imzalarken, çeşitli endişelerimiz vardı. Ama yeni düzenleme ile çok şükür daha rahat, daha verimli şekilde çalışacağız ve devlet güvencesi altında olacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Üç gündür tatlı bir telaş içerisindeyiz. Evraklarımız düzenleniyor. İnşallah vatana millete hayırlı olur."