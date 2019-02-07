Bizim Hikaye Dizisinin 56. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz'in yer aldığı ve FOX ekranlarInda yer alan Bizim Hikaye dizisinin heyecan ile beklenen 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki. Bizim Hikaye dizisinin 56. bölümünde neler yaşanacak? Cevabı haberimizde bulabilirsiniz...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kerem'in Nihal'in adamı olduğundan habersiz olan Barış kıl payı felaketten kurtulsa da, Kerem'le olan hesabını kolay kolay kapatmaya niyetli değildir. Bir yandan onunla uğraşırken, bir yandan da Nihal konusunda Merve'yi sıkıştırmaya devam eder. Ancak Merve'nin Barış ve Nihal için başka planları vardır. Bu sırada tüm aile onlardan gizli bir şekilde Hikmet'i bulmak için seferber olur ancak mesele Filiz'le Barış'tan gizlendikçe giderek büyür ve sonunda büyük bir felakete neden olur.