Bizim Gibi İki Sektör Daha Olsaydı Türkiye Cari Fazla Verecekti"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018'de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye'nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, katma değerli üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon, rekorlarına rekor eklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektörlerinin Türkiye için stratejik önemde olduğunu belirterek, 2018'de bütün sıkıntılara rağmen sektörün başarılı bir performans sergilediğini bildirdi.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018'de yüzde 3,6 artışla 17,6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15,7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye'nin cari açığı 27,6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti.

Yeni açıklanan büyüme verilerine bakıldığında da sektör olarak farkımız ortaya çıkıyor. 2018'de sanayi üretimi yüzde 1,8, imalat sanayi yüzde 1,5 büyürken hazır giyim ve konfeksiyon sanayi olarak yüzde 4,7'lik bir büyümeyi yakalamış bulunuyoruz. Bu büyümenin ülkemizin en sıkıntılı konularından işsizliğin frenlenmesinde de önemli katkısı oluyor. Ekim 2018'de 515 bin 600 çalışanla sektör olarak istihdam rekoruna ulaşmıştık. Kasım ayında 520 binin üzerine çıkarak rekorumuzu tazeledik. Yani işsizliğin arttığı süreçte bir ayda yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam imkanı yarattık."

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta büyük potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Gültepe, bu potansiyeli harekete geçirmek için kamu otoritesinden pozitif ayrımcılık beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA