Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı

19.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:29
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı

Salihli Belediyesi'nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, baştan aşağı yenilenen modern görünümü ve yepyeni terasıyla yeniden hizmete açıldı.

Salihli Belediyesi'nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, baştan aşağı yenilenen modern görünümü ve yepyeni terasıyla yeniden hizmete açıldı.

Salihli'nin doyumsuz manzarası eşliğinde doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, kontrollü normalleşme süreci kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına göre 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan tesis, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iç ve dış mekanlarında kapsamlı bir tadilat çalışması yapılarak yenilenmişti. Tesisin ön bahçesinde bulunan alanı düzenleyerek laminat parke ile kaplayan ekipler, 350 metrekare büyüklüğündeki terasın üzerini açılır-kapanır tavan ile kapatarak modern bir görünüme kavuşturdu. Son derece nezih bir ortamda, kaliteli ve zengin menüsüyle Salihlililerin damak tadına hitap eden sosyal tesis, yenilenen terası, çocuk oyun grubu ve zengin kahvaltı menüsü ile her kesime hitap ediyor.

Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığı Bizim Ev Sosyal Tesisleri, düğün, nişan, sünnet ve özel günlerde de kaliteli hizmet anlayışı ve ekonomik fiyatlarıyla mutluluklara ortak oluyor. - MANİSA

Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı
Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:31:54. #1.14#
title