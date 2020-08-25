'Bizim Ev'de mesafeler engel değil
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'Bizim Ev'de mesafeler engel değil

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi "Mesafeler engel değil" sloganıyla online eğitim ve atölye çalışmaları başlattı.

'Bizim Ev'de mesafeler engel değil
25.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:15

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi "Mesafeler engel değil" sloganıyla online eğitim ve atölye çalışmaları başlattı. Evlerinden çıkmaları risk oluşturan engelli bireyler atölyelerin online olarak devam etmesinden memnun.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, engelli katılımcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bizim Ev'de uzun yıllardır devam eden atölyeler, korona virüs salgını nedeniyle risk taşıdıkları için katılamayan engelli bireyler için online olarak düzenlenmeye başlandı.

Daha önce Bizim Ev'de çeşitli atölyelere katılan büyük yaş grubu engelli bireyler, bu defa pandemi nedeniyle online olarak bir araya geldi. Çalışmalara verilen aradan sonra ilk kez bir araya gelen katılımcılar, yaşanan pandemi dönemi ile ilgili deneyimlerini paylaşırken, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri de konuştular. Katılımcılar evde kaldıkları süreçte ortaya çıkardıkları ürünleri de arkadaşları ve eğitmenleriyle paylaştı.

Bizim Ev eğitmenleri, online atölyelere yenilerini ekleyeceklerini ve normalleşme sürecinde katılımcılara yönelik hizmetlerini çeşitlendireceklerini belirttiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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