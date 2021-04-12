Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: "Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: "Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'

Son dakika haberler: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 588'inci gününe girdi.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 588'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 588'inci gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Bingöl, "20 aydır burada oturuyorum, ben HDP'den çocuğu istiyorum. Çocuğumu İstanbul'dan buraya getirtip dağa götürdü, çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım. HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bu çocukların parasıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar, bizim çocukları mağarada ölüme terk ediyorlar. Her ne şartlar olursa olsun aileler olarak evlatlarımızı bırakıp kalkmayacağız. Oğlum duyuyor ve görüyorsan, Türk askerini görüyorsan, kaç teslim ol onlara" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'
Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Evlat nöbetindeki babanın feryadı: "Bizim çocuklarımızı sattılar, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:57:33. #1.16#
title