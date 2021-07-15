"BİZİM ÇOCUKLARDAN" Büyük Başarı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Oturarak voleybol süper ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol takımının kupa sevincine ortak oldu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Oturarak voleybol süper ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol takımının kupa sevincine ortak oldu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Yunuskent Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren takım oyuncularını ziyaret eden Vali Işık, 13 takımın yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlayan oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticilerini elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Uzun lig maratonunun ardından şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden oyuncularla bir süre sohbet eden Vali Işık, Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol takımının elde ettiği bu başarının Karaman için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek takımımızın bundan sonraki hedefinin Avrupa şampiyonası olduğunu aynı başarıyı düzenlenecek olan şampiyona da elde edeceklerine olan inancını belirtti.

Kupa sevincini oyuncularla paylaşarak başarılarının daim olması temennisinde bulunan Vali Işık, şampiyon takımın oyuncu ve teknik ekibiyle çektirdiği toplu fotoğrafın ardından Gençlik Merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre