Bizim Çocuklara İl Özel İdaresinden Malzeme Desteği

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz Kadın Hentbol Takımı Minik Atılım Spor Kulübü sporcuları için hazırlanan spor malzemeleri dağıtım programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimiz Kadın Hentbol Takımı Minik Atılım Spor Kulübü sporcuları için hazırlanan spor malzemeleri dağıtım programına katıldı.

Geçtiğimiz yıl Ankara'da düzenlenen 2'nci lig play-off maçları sonrasında grubunu ikinci sırada tamamlayarak hentbol kadınlar birinci ligine yükselme başarısı gösteren minik atılım bayan hentbol takımı sporcularına il özel idaresi tarafından malzeme desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi binasında gerçekleştirilen dağıtım öncesinde kadın hentbol takımı oyuncularıyla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Işık, kadınlar hentbol birinci ligine yükselen minik atılım hentbol takımının aynı başarıyı süper ligde de göstereceğine olan inancını belirterek takım oyuncuları ve teknik heyete çalışmalarında başarılar diledi. Programın devamında hentbol takımı oyuncularına Vali Işık ve il protokolü tarafından malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, spor malzemeleri dağıtım programın ardından gençlik merkezindeki ney eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç neyzenler için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Kurslarını başarıyla bitirerek mezun olmaya hak kazanan kursiyerlerin gerçekleştirdiği ney dinletisinin ardından Vali Işık ve il protokolü tarafından Neyzenlere belgeleri verildi.

Programın sonunda Vali Işık, belgelerini verdiği genç neyzenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre