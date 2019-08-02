Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren "Çocuk ve Gençlik Merkezi" tarafından "Yaz Etkinlikleri Programı kapsamında, "Bizim Çocuklar Spor Kulübü" kuruldu.

Vakıftan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının katılım sağladığı "Bizim Çocuklar Spor Kulübü" çocuklar yaz tatilini evlerinde televizyon, bilgisayar ve tablet başında geçirmemeleri, kendilerini geliştirerek spor yapma alışkanlığını kazanmaları amacıyla futbol ve voleybol kursları açıldı.

İlçe Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Davut Sinanoğlu, çocukları kurs faaliyetleri esnasında ziyaret ederek, çocuklarla birebir ilgilendi. Spor yapmanın bedensel ve ahlaki gelişim açısından çok önemli olduğunu belirten Sinanoğlu, "Bizim Çocuklar Spor Kulübü" olarak Vakfımızdan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının katılım sağlayacağı ve her yıl düzenli olarak hizmet verilmesi düşünülen kurslarımızda kendini geliştiren, yetenekli çocuklarımızı tespit edip spor camiasına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret esnasında oldukça eğlenceli dakikalar geçiren Kaymakam Davut Sinanoğlu, çocuklarla futbol oynayarak futboldaki hünerlerini sergiledi. Kurum amirleri ve çocuklar futbol maçı için söz kesen Sinanoğlu, çektirilen hatıra fotoğrafı ardından çocuklara başarılar dileyerek ayrıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA