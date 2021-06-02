'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
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'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı

'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Spor

AVRUPA Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan A Milli Takım kafilesi, ikinci etap kampı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Almanya'ya gitti.

AVRUPA Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan A Milli Takım kafilesi, ikinci etap kampı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Almanya'ya gitti. Fraport- TAV Antalya Havalimanı apronuna yanaşan THY'ye ait A 330-303 tipi uçak 'Bizim Çocuklar'ı, Avrupa Şampiyonası'na götürmek üzere havalandı.

A Milli Futbol Takımı, Antalya'da sürdürdüğü Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı kafileyi ikinci etap çalışmalarını sürdüreceği Almanya kampına götürmek üzere THY'ye ait A 330-303 tipi uçak, Fraport- TAV Antalya Havalimanı apronuna yanaştı. Sabah erken saatlerden itibaren Antalya Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 11.30'da siyah takım elbiseleriyle ay yıldızlı oyuncular havalimanı VIP kapısından giriş yaptı. Aprona gelen milli oyuncular, kalabalık bir ekibin yanı sıra THY'nin 2 kabin görevlisi tarafından karşılandı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz'a çiçek verildi. Daha sonra milliler kendileri için THY tarafından 30 kişilik ekibin, 5 günde hazırladığı uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından milli takım oyuncuları ve teknik heyet uçağa biniş yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da kafilede yer aldı. 'Bizim Çocuklar' daha sonra geride kalan herkesi selamlayarak, Antalya Havalimanı'ndan hareket etti.

'Bizim Çocukları' Almanya'ya götürecek uçak İtalya ile oynanacak maç için de yine kırmızı beyazlı oyuncuları taşıyacak. Uçağın tepesinden 90 derece dik açıyla bakıldığında kırmızı renkli bir forma, yine sol kanat arkasında 'Bizim Çocuklar Türkiye' yazısının hemen yanında 12 numaralı beyaz forma üzerine çekilen kırmızı şeritte hem Şenol Güneş hem de milli takım oyuncularının isminin yazdığı dikkati çekti.

- Antalya
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı
'Bizim Çocuklar'ın tarihi formayla Avrupa yolculuğu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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