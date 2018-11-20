RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te, babası ve kardeşiyle markete gittiği sırada nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayhan Bozgeyik'in (32) ailesi, faillerin bulunmasını ve gereken önlemlerin alınmasını istiyor.

Çevreye rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda masum vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan "maganda" kurşunlarından biri, Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk babası Ayhan Bozgeyik'i de sevdiklerinden kopardı.

Ramazan Bayramı'nın 3. günü nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet ettiği Bozgeyik, hastanedeki 5 aylık yaşam savaşını kaybetti.

İki çocuğun babasız kalmasına sebep olan kişinin yakalanması bekleyen Bozgeyik ailesi, merkez Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde Hz. Ali Sosyal Tesisi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Olay anında oğlunun yanında bulunan acılı baba Mehmet Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü sokakta yürüdükleri sırada evladının bir anda yere yığıldığını söyledi.

Oğlunun bayıldığını ve yere düştüğü sırada başını yere vurduğunu zannettiklerini aktaran Bozgeyik, evladını hastaneye götürdüklerinde, kafasından yaralandığının tespit edildiğini anlattı.

"Başka insanlar da mağdur olmasın artık"

Silah sesi duymadıkları için oğlunun başına mermi isabet edeceğini tahmin edemediklerini dile getiren Bozgeyik, "Hastanede tomografisi çekildi. Bunu sonucunda yaralandığı belirlendi. Oğlum 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu ancak hayatını kaybetti. Biz mağdur olduk başka insanlar da mağdur olmasın artık. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Onların eğlencesi insanların canına mal oluyor. Bu acıyı bize yaşatanların aynısı başlarına gelsin." diye konuştu.

Ayhan Bozgeyik'in kardeşi Tuncay Bozgeyik de bu tür olaylarını yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Ağabeyinin 5 boyunca yaşam mücadelesi verdiği anlatan Bozgeyik, "Bunu yapan kişi yakalansın ve cezasını çeksin istiyoruz. Bir anlık zevkleri başkalarının ocağını söndürüyor." ifadesini kullandı.

-Olay

Ayhan Bozgeyik, 17 Haziran'da Güneş Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle yürüdüğü sırada bir anda kanlar içerisinde yere yığılmış, "maganda" kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen Bozgeyik, tedavi altına alındığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetmişti.