Bizim Çağımız Filmi
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Ester, ünlü bir şair olan kocası Juan ile birlikte bir boğa çiftliği işletmektedir. Mutlu bir evliliği olan çiftin yaşamları, bir at yetiştiricisi olan Phil’in çiftliğe gelmesi ise bambaşka bir hal alır. Adamın gelişi, çiftin evliliklerini gözden geçirmelerine neden olur. Onlar her ne kadar açık bir evlilik yürütse de Juan, eşinin Phil ile olan ilişkisini gördükçe içindeki kıskançlık duyguları gün yüzüne çıkar. Unuttukları birçok duygunun açığa çıkmasına bir de yaşadıkları iletişim kopukluğu eklenince, üçlü büyük bir sorun ile karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Carlos Reygadas
Senaryo: Carlos Reygadas
Oyuncular: Natalia López, Phil Burgers, Carlos Reygadas, Yago Martínez
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Nuestro tiempo/ Our Time
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Meksika, ABD, Danimarka, Fransa
Orijinal Dili: İngilzice, İspanyolca
Filmin Süresi: 177 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com