Bizim Çağımız Filmi
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Bizim Çağımız Filmi

Bizim Çağımız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bizim Çağımız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bizim Çağımız Filmi
15.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:58

Ester, ünlü bir şair olan kocası Juan ile birlikte bir boğa çiftliği işletmektedir. Mutlu bir evliliği olan çiftin yaşamları, bir at yetiştiricisi olan Phil’in çiftliğe gelmesi ise bambaşka bir hal alır. Adamın gelişi, çiftin evliliklerini gözden geçirmelerine neden olur. Onlar her ne kadar açık bir evlilik yürütse de Juan, eşinin Phil ile olan ilişkisini gördükçe içindeki kıskançlık duyguları gün yüzüne çıkar. Unuttukları birçok duygunun açığa çıkmasına bir de yaşadıkları iletişim kopukluğu eklenince, üçlü büyük bir sorun ile karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Carlos Reygadas

Senaryo: Carlos Reygadas

Oyuncular: Natalia López, Phil Burgers, Carlos Reygadas, Yago Martínez

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Nuestro tiempo/ Our Time

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Meksika, ABD, Danimarka, Fransa

Orijinal Dili: İngilzice, İspanyolca

Filmin Süresi: 177 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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