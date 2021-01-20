'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk
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'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk

20.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:54
'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk

Küçükçekmece Belediyesi 'bakkal tarihçesi' üzerine hazırladığı "Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikayesi" başlıklı sergide izleyenleri çocukluklarına ve 70, 80, 90'lı yıllara doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Küçükçekmece Belediyesi  'bakkal tarihçesi' üzerine hazırladığı "Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikayesi" başlıklı sergide izleyenleri çocukluklarına ve 70, 80, 90'lı yıllara doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkanlarını özleyenler için, 40 yıl önce bakkallarda satılan ürünlerin buluşturulduğu sergiye Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, lolipop benzeri kamış şekerler, misket, gazoz, ciklet, sabun tozu…  Günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan bu ürünlerin ambalajlarını Küçükçekmece Belediyesi, Aziz Alçiçek'in koleksiyonundan yararlanarak, 'Bizim Bakkal' sergisinde bir araya getirdi.

5 MART'A KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Sergide "Mahalle Bakkalı" kültürünün anlatıldığı bölümlerde dönem ürünleri de başlıklar altında görülebilecek. Sergide Osmanlı dönemi evrak, görsel, veresiye defterlerinin yanı sıra yine o dönem çeşitli bakkal malzeme ve ürünleri de sergileniyor. Bakkal tarihçesi ile başlayan sergide gıda, temizlik, kişisel gelişim, kırtasiye, oyuncak, ciklet, bisküvi, çikolata gibi ilk dönem örnekler; Türk Sineması'nda bakkal hikayeleri ile 1960'lardan sonra hayatımıza giren reklamlarla birlikte izlenebilecek.  Türkiye'nin ticaret dönemeçlerini de anlatan sergi, 5 Mart'a dek CKSM'de ziyaret edilebilir.


'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk
'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk
'Bizim Bakkal Sergisi' ile geçmişe yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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