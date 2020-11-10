Bizim Aile filmi konusu nedir? Bizim Aile oyuncuları ve Bizim Aile özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Aile filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Aile konusu, özeti ve Bizim Aile oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Aile filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Aile konusu nedir, Bizim Aile oyuncuları kimler ve Bizim Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, üç çocuklu dul bir adamdır. Aynı mahallede oturan Melek Hanım da üç çocuğuyla dul kalmıştır. Her ikisi de dul çocuklarına hem analık, hem babalık etmektedirler. Komşular ikisinin arasını bulup evlendirirler. Ancak çocuklar arasında büyük bir uyuşmazlık vardır.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ergin Orbey

Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1975

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 1976 Cumartesi

Senaryo: Sadık Şendil