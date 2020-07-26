"Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, Ayasofya'nın Camiye dönüştürülmesi hakkında, "Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti" dedi.

26.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:16

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu, Ayasofya'nın Camiye dönüştürülmesi hakkında, "Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hakkında bir açıklama yaptı. Topçu, "Danıştay'ın kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteği ve Cumhurbaşkanımızın tarihe geçen yüksek iradeleri ile egemen bir devlet olarak Türk-İslam Alemine, bir hakkın ve hukukun teslimini yapıp tarihi bir gün yaşattık. Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti. Rabbim nasip etti, bizzat şahit olup, yaşama bahtiyarlığına eriştik. Ayasofya-i Kebir Camii hakkını ve hukukunu iade almış, artık hak yerini bulmuştur. Bu 'kutlu açılış' ile bir hakkın ve hukukun iadesine vesile olan Cumhurbaşkanımıza, destekleri ve katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, duaları ve gözyaşları ile bu günleri hasretle bekleyenlere selamlarımı sunuyor, Rabbime hamd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Spor
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Pınar Gültekin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor Falcao Caner Erkin Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Emre Belözoğlu
Şu an buradasınız: "Bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 00:24:32. #1.14#
title