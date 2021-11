"Bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler"

İZMİR (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi, üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Yüksek faizi, enflasyonu, kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği "öğrenilmiş çaresizlik'tir. Biz savunma sanayinden sağlığa kadar pek çok alanda bu "öğrenilmiş çaresizlik' sendromunu aşarak nasıl ülkemizi en ileri seviyelere getirdiysek, ekonomi politikalarında da aynısını başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Alsancak Stadı ile yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katıldı.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde inşası tamamlanan ilkokulların, ortaokulların, liselerin, okul kütüphanelerinin resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Ödemiş, Menderes, Torbalı-Ayrancı Gençlik Merkezlerimizi, Tire ve Ege Öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binaları ile yeni çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri ile çeşitli mahallelerimize yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansımızın verdiği destekle hayata geçirilen projeleri de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize, Menemen'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"IMF REÇETELERİ YERİNE, KENDİ KALKINMA VE EKONOMİ PROGRAMIMIZIN ALTYAPISINI İNŞA ETMEYE BAŞLADIK"

Konuşmasında, iktidara gelir gelmez, gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: "Uygulandığı her yerde başarısızlıkla sonuçlanan, milleti açlığa, işsizliğe, fakirliğe mahküm eden IMF reçeteleri yerine, kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşa etmeye başladık. Attığımız her adımın, yaptığımız her yatırımın, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde, Türkiye'yi ekonomik olarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle yoluna devam edebilecek bir konuma çıkarma gayesi vardı. Hatırlarsanız, ne zaman biz 23, 5 milyar dolarlık IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşla anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik, işte o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Hani küresel güvenlik sistemindeki çarpıklıkları ifade etmek için 'dünya 5'ten büyüktür' diyoruz ya, işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. "

IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara da 'dünya ekonomisi 5'ten büyüktür' diyerek karşı çıktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ise, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar, var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi, üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizi, enflasyonu, kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği 'öğrenilmiş çaresizlik'tir. Biz savunma sanayinden sağlığa kadar pek çok alanda bu 'öğrenilmiş çaresizlik' sendromunu aşarak nasıl ülkemizi en ileri seviyelere getirdiysek, ekonomi politikalarında da aynısını başaracağız" dedi.

