"Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız"

"Kovid-19 salgının tüm süreçlerinde bizi hiçbir zamanda yalnız bırakmadınız. Ne zaman başımız sıkışsa veya bir yardıma ihtiyaç duysak Büyükşehir Belediyemiz bize el uzattı" diyen vatandaşlar Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

07.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:20

Başkan Büyükakın,Gebze'nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ziyaret etti. Kovid-19 tedbirlerinin önemine dikkat çekilen birlikteliklerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Başkan Büyükakın, köylerde verilen hizmetlere dönük yeni talep ve önerileri de yerinde dinledi. Kovid-19 virüsü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezlerinin yanı sıra köylerde verdiği hizmetler için teşekkür eden vatandaşlara, "Devletimizin tüm kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler olarak bizlerde her türlü önlemi alıyor ve çalışmayı yapıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kovid-19 ile mücadelede halkımıza da büyük görev düşüyor. Bunu bu ziyaretler vesilesiyle dile getirmek isterim. Dünyanın sağlık alanında karşılaştığı bu büyük sorun ile mücadeleyi vatandaşımızla birlikte başarıya ulaştıracağız" dedi.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖTESİNDEDİR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı ziyaretlerde, özellikle vatandaşların Pandemi ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon yapısı başta olmak üzere ortaya koyduğu büyük mücadele için tebriklerini iletmesi üzerine Başkan Büyükakın, "Halkımızın sağlığı her şeyin ötesindedir. Bu konuda Pandeminin ilk başından itibaren aldığımız tedbirlerle halkımıza çok önemli hizmetleri yerine getirdik. Köylerimize de bu anlamda gerekli tüm adımlarımızı attık. Halkımızın devletimizin tüm kurumlarına ve bizlere karşı güvenine layık olmak için çalıştık. Sağlık sistemimiz bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Devletimizin tüm kurumları halkımızın yanında yer aldı, almaya da devam ediyor" ifadelerini sarf etti.

"EVLERDEN ÇIKAMADIĞIMIZ GÜNLERİ UNUTMAYIN"

"Evlerden çıkamadığımız günleri unutmadan Kovid-19 tedbirlerini de asla elden bırakmadan yaşamımıza devam etmeliyiz" diyerek ziyaretler sonrası yaptığı açıklamaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Yine aynı günlere dönmemek için Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızın dile getirdiği önlemleri harfiyen yerine getirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Bu bizim en öncelikli görevlerimizin arasındadır" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN TÜM KURALLARA UYALIM"

Gebze ilçesinin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, "Kovid-19 salgının her döneminde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ne zaman başımız sıkışsa veya bir yardıma ihtiyaç duysak Büyükşehir Belediyemiz bize el uzattı" diyerek bir kez daha Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, ortaya çıkan yeni talep ve önerileri de ifade ettiler. "Bizim görevimiz halkımızın sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesinin daha da yukarılara çekmek" diyerek vatandaşların gösterdiği teveccühe teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Kıymetli vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum, lütfen tüm kurallara uyalım. Şehrimizin ve ülkemizin bu süreçten en az sıkıntıyla çıkması için elimizden ne geliyorsa yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına en hassas bir şekilde uyalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Ekonomi
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım Spor
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ümit Dündar Fatih Sultan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Ağustos Beşiktaş Yunanistan
Şu an buradasınız: "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 11:04:24. #1.15#
title