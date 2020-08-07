"Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" "Kovid-19 salgının tüm süreçlerinde bizi hiçbir zamanda yalnız bırakmadınız. Ne zaman başımız sıkışsa veya bir yardıma ihtiyaç duysak Büyükşehir Belediyemiz bize el uzattı" diyen vatandaşlar Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükakın,Gebze'nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ziyaret etti. Kovid-19 tedbirlerinin önemine dikkat çekilen birlikteliklerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Başkan Büyükakın, köylerde verilen hizmetlere dönük yeni talep ve önerileri de yerinde dinledi. Kovid-19 virüsü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezlerinin yanı sıra köylerde verdiği hizmetler için teşekkür eden vatandaşlara, "Devletimizin tüm kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler olarak bizlerde her türlü önlemi alıyor ve çalışmayı yapıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kovid-19 ile mücadelede halkımıza da büyük görev düşüyor. Bunu bu ziyaretler vesilesiyle dile getirmek isterim. Dünyanın sağlık alanında karşılaştığı bu büyük sorun ile mücadeleyi vatandaşımızla birlikte başarıya ulaştıracağız" dedi.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖTESİNDEDİR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı ziyaretlerde, özellikle vatandaşların Pandemi ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon yapısı başta olmak üzere ortaya koyduğu büyük mücadele için tebriklerini iletmesi üzerine Başkan Büyükakın, "Halkımızın sağlığı her şeyin ötesindedir. Bu konuda Pandeminin ilk başından itibaren aldığımız tedbirlerle halkımıza çok önemli hizmetleri yerine getirdik. Köylerimize de bu anlamda gerekli tüm adımlarımızı attık. Halkımızın devletimizin tüm kurumlarına ve bizlere karşı güvenine layık olmak için çalıştık. Sağlık sistemimiz bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Devletimizin tüm kurumları halkımızın yanında yer aldı, almaya da devam ediyor" ifadelerini sarf etti.

"EVLERDEN ÇIKAMADIĞIMIZ GÜNLERİ UNUTMAYIN"

"Evlerden çıkamadığımız günleri unutmadan Kovid-19 tedbirlerini de asla elden bırakmadan yaşamımıza devam etmeliyiz" diyerek ziyaretler sonrası yaptığı açıklamaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Yine aynı günlere dönmemek için Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızın dile getirdiği önlemleri harfiyen yerine getirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Bu bizim en öncelikli görevlerimizin arasındadır" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN TÜM KURALLARA UYALIM"

Gebze ilçesinin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, "Kovid-19 salgının her döneminde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ne zaman başımız sıkışsa veya bir yardıma ihtiyaç duysak Büyükşehir Belediyemiz bize el uzattı" diyerek bir kez daha Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, ortaya çıkan yeni talep ve önerileri de ifade ettiler. "Bizim görevimiz halkımızın sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesinin daha da yukarılara çekmek" diyerek vatandaşların gösterdiği teveccühe teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Kıymetli vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum, lütfen tüm kurallara uyalım. Şehrimizin ve ülkemizin bu süreçten en az sıkıntıyla çıkması için elimizden ne geliyorsa yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına en hassas bir şekilde uyalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler