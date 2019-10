27.10.2019 17:04

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Türk ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir ve bizi hiçbir güç ayıramaz." dedi.

Tatar, Reyhanlı Belediyesi ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Belediyeyi ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Tatar, Hatay'da sınıra giderek Mehmetçiklerle bir araya geldiklerini, Türkiye Cumhuriyetinin özveriyle insanlık adına yaptığı fedakarlığı yerinde gördüğünü söyledi.

Reyhanlı'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, "Reyhanlı'dan şu mesajı vermek istiyorum; et ve tırnak gibi bizi hiçbir şey ayıramaz. Türk ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir ve bizi hiçbir güç ayıramaz. İki ülke her anlamda kaynaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Tatar ve beraberindeki heyet, daha sonra mozaik ustası Mervan Altınorak'ın Reyhanlı Belediyesinde açtığı geri dönüşüm sergisini gezdi.

Tatar, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde ise iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türbe ziyareti yaptı

Beyazid-i Bistami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan ve dua eden Tatar, ardından Kırıkhan Belediyesinde Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Gazilere teşekkür eden Tatar, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır hepimizin ortak bir mücadelesi var. O da kendi bayrağımızla hür, özgür, bağımsız ve insanlarımızın daha refah bir ortamda yaşaması için verdiğimiz kutsal mücadeledir. Bu mücadele Kıbrıs'ta da devam ediyor, burada da devam ediyor. Allah başımızdan eksik etmesin, güçlü bir Türkiye Cumhuriyetinin yüksek destekleriyle hayatımızı devam ettiriyor ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bölgede bizim varlığımıza, güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemize engel olmak için güçlü oyunlar oynanmaktadır. Kıbrıs'a baktığımızda, gazilerimiz çok iyi bilecek, 1974'deki Barış Harekatı'yla Kıbrıslı Türkler kendi çatısı altında yaşama imkanı bulmuşlardır. Onurlu bir halk olarak haysiyetleriyle, başları dik, kendi devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle yaşama imkanı bulmuştur. Bu mücadeleyi aynı anlayışla sürdürmekteyiz."

"Rumlarla ortaklık artık bir umut vermiyor"

Tatar, Kıbrıslı Türkler ile Türkiyenin bağlarının koparılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta nihai bir anlaşma için birileri uğraşıyor. Hala federal temelde yani bir ortaklık cumhuriyeti kurulması için büyük devletler ve Birleşmiş Milletlerin bazı uzantısı bunu gündemde tutmaya çalışıyor. Biz hiçbir zaman görüşmelerden kaçmadık ama şu görülüyor ki Rumlarla ortaklık artık bir umut vermiyor. Çünkü onların federal bütünlük anlayışı ile bizlerin anlayışı arasında dağlar kadar fark vardır ve bir ortaklık mevzu bahis değildir. Hele hele AB içerisinde anlaşma ile Türkiye'nin, Kıbrıs'tan tamamen ayrılması ve garantörlüğünün sona erdirilmesi, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'nin bağlarının koparılması, buna asla izin vermeyeceğiz."

Birçok olay yaşadıklarını ve çok dersler çıkardıklarını vurgulayan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esaret altında kaldık, soykırım yaşadık. Bizleri toplu mezarlara gömdüler. 1974'te Mehmetçiğin gelmesiyle Kıbrıs Türk'ü tekrar özgürlüğe kavuşmuştur. Bizim yolumuz Türkiye ile aynı yoldur. Yani bizim isteğimiz kendi bağımsız devletimizin yaşatılması, siyasi eşitlik temelinde değil de egemen eşitlik temelinde anlaşma ve aynı zamanda Türkiye'nin garantörlüğünün devam ettirilmesidir. Bizim istediğimiz, çoluk çocuğumuzla Kıbrıs'ta var olma mücadelesinde Türkiyemizin garantörlüğünün var olmasıdır."

Kaynak: AA