Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması Geriatri Bilim Dalı; yaşlı sağlığı uzmanı yaşlı doktoru yetiştiren bilim dalıdır. Biz Ege Geriatri Derneği ve Ege Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile 'Biz Evdeyiz' kampanyasını başlattı.

Geriatri uzmanları olarak yıllardır evin dışına çıkmaları için cesaretlendirdiğimiz ileri yaştaki bireylere bir süredir tam tersini söylüyoruz. 'Evde kalın' diyoruz 'aman dışarı çıkmayın' diyoruz.

En son tecrübemizi 60 yaş ve üzeri bireylere eğitim verdiğimiz Tazelanme Üniversitesi öğrencilerinde yaşadık,okullumuzun Corono virüs tehditi nedeniyle tatile girdiğini söylediğimizdegözlerdeki soru işaretleri ve yüreklerindeki sıkıntıhepimizi çok etkiledi.

Son günlerde sadece ileri yaş için değiltüm yaş grupları için dışarı çıkmamanınevde kalmanın ne kadar zor olduğu gördük . Evde kalın dedik ama evdeki yalnızlık duygusuna çare olamadık.

Tam bu noktadaalanda çalışan akademisyenler vefarklı meslek grubundaki uzmanlarımız ile üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak 'Biz Evdeyiz'kampanyasınıbaşlattık .

KampanyamızCorono virüs salgın tehditine karşı hepimizin üzerine düşen sorumlulukları olduğu temeline dayanır. Salgını durdurmakhepimizin elinde.Gelin hep beraber evdeyiz diyelim. Evlerimizde sevdiklerimizle geçirdiğimiz anları yaptığımız özel bir keki, sohbetlerimizi videoya çekip kampanya sayfasında paylaşalım. Evlerimizden birbirimize destek olalım, online paylaşımlarla uzakları yakın yapalım. Paylaşımlarımız ile birbirimize misafir olalım tek başına olmadığımızı hissedelim , birbirimize yoldaş olalım.

Bu kampanyayı sağ duyunun, bilgeliğin tecrübenin semboliolan şu sıralardışarı çıkmalarını istemediğimiz65 yaş ve üzeri bireylerlebaşlatıyoruz.Haydi sevgili büyüklerimiz evdeki anlarınızı bizlerle paylaşın lokomotif olun salgına dur diyelim sevdiklerimizi,ülkemizive dünyamızı koruyalım.

Kaynak: Bültenler