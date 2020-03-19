Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması - Haber
Güncel

Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması

Geriatri Bilim Dalı; yaşlı sağlığı uzmanı yaşlı doktoru yetiştiren bilim dalıdır. Biz Ege Geriatri Derneği ve Ege Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile 'Biz Evdeyiz' kampanyasını başlattı.

19.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:30
Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması

Geriatri uzmanları olarak yıllardır evin dışına çıkmaları için cesaretlendirdiğimiz ileri yaştaki bireylere bir süredir tam tersini söylüyoruz. 'Evde kalın' diyoruz 'aman dışarı çıkmayın' diyoruz.

En son tecrübemizi 60 yaş ve üzeri bireylere eğitim verdiğimiz Tazelanme Üniversitesi öğrencilerinde yaşadık,okullumuzun Corono virüs tehditi nedeniyle tatile girdiğini söylediğimizdegözlerdeki soru işaretleri ve yüreklerindeki sıkıntıhepimizi çok etkiledi.

Son günlerde sadece ileri yaş için değiltüm yaş grupları için dışarı çıkmamanınevde kalmanın ne kadar zor olduğu gördük . Evde kalın dedik ama evdeki yalnızlık duygusuna çare olamadık.

Tam bu noktadaalanda çalışan akademisyenler vefarklı meslek grubundaki uzmanlarımız ile üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak 'Biz Evdeyiz'kampanyasınıbaşlattık .

KampanyamızCorono virüs salgın tehditine karşı hepimizin üzerine düşen sorumlulukları olduğu temeline dayanır. Salgını durdurmakhepimizin elinde.Gelin hep beraber evdeyiz diyelim. Evlerimizde sevdiklerimizle geçirdiğimiz anları yaptığımız özel bir keki, sohbetlerimizi videoya çekip kampanya sayfasında paylaşalım. Evlerimizden birbirimize destek olalım, online paylaşımlarla uzakları yakın yapalım. Paylaşımlarımız ile birbirimize misafir olalım tek başına olmadığımızı hissedelim , birbirimize yoldaş olalım.

Bu kampanyayı sağ duyunun, bilgeliğin tecrübenin semboliolan şu sıralardışarı çıkmalarını istemediğimiz65 yaş ve üzeri bireylerlebaşlatıyoruz.Haydi sevgili büyüklerimiz evdeki anlarınızı bizlerle paylaşın lokomotif olun salgına dur diyelim sevdiklerimizi,ülkemizive dünyamızı koruyalım.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haber
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi Haber
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Rita Wilson Guido Senia Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Futbol İspanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Bizevdeyiz Kampanyası Basın Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 10:56:31. #1.15#
title