"Bize Yakışmıyor" Diyen Erdoğan, Kitap Okumaya Ayrılan Süreyi Eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'nde de konuştu.

"İstatistiklere göre ülkemizde her gün TV'ye 6, internete 3 saat harcıyoruz" diyen Erdoğan, "Kitap okumaya harcadığımız süre günde birkaç dakikayı zor buluyor. Bizlere asla yakışmayan bir tablodur" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul için iki önemli projeye imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz. 35 milyon TL'ye temeli atılan laboratuvarı hizmete alıyoruz. Üniversitenin deney, araştırma, geliştirme konuları burada icra edilecek. Kamu kuruluşları için de önemli araştırmaların gerçekleşebileceği bu laboratuvar için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Medeniyet Üniversite Ziraat Bankası Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanelerinden biri olacak. Üniversitemiz hocalarımız ve öğrencilerimize hizmet verecek.

"MEDENİYETİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN..."

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin kurulduğu 8 yıldan beri kat ettiği mesafeyi taktir ile karşılıyoruz. Üniversitemiz gurur verici başarılara imza atıyor. Üniversitemizin lisans programlarının yanında doktora ve yüksek lisansa verdiği önemi taktirle karşılıyorum. Medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak için sizin önemli görevleriniz var. İlk emri 'oku' olan bir dinin müntesipleriyiz. Biz kalemin, kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensuplarıyız.

"BİLİMDE ÇAĞ AÇACAK ESERLERE İMZA ATMA NOKTASINDA GERİDEYİZ"

Talebe yetiştirmeye dinimiz öyle önem verilmiştir ki, alimler yazılarını yazdıkları divit uçlarını çöpe atmamışlardır. 14 asrı aşan medeniyet tarihimizi incelediğimizde bize yol gösterecek pek çok referansa şahit oluruz. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra şehri yeniden imar ederken önceliği kütüphanelere vermiştir. Ne zaman bizi biz yapan bu değerler hiyerarşisi alt üst olmuştur o zaman gerileme ve çöküş başlamıştır. Ankara'da Külliye içerisinde 5 milyon cildi ihtiva edecek bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Bilimde çığır açacak eserlere imza atma noktasında gerideyiz.

"EN BÜYÜK GÖREV ÜNİVERSİTELERE DÜŞÜYOR"

2023 yılında dünyanın İlk 10 ekonomisine girme hedefinde bir ülkenin okuma oranının, akademik makale sayısının da bununla eş değer olması gerekecektir. Türkiye gibi kadim bir devletin ilmi çalışmalarda üst sıralarda olması şarttır. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Ülkemiz son 16 yılda üniversitelerin özgürleşmesi noktasında başarılı imtihan vermiştir. 28 Şubat'ın faşist zihniyetinin üniversitelerimizdeki tahribatı giderilmiştir.

Yeni dönemde kaliteye ve yeniliğe odaklanmamız gerekiyor. Toplumun önüne düşme cesareti göstermeyen bir üniversitenin öğrencisine de, kendisine de faydası yoktur. Türk üniversitelerinin dünyadaki kurumlarla rekabet edebilmesi hatta katbekat üstün olması gerekiyor.

"BAZI RAKAMLARI PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Burada sizlere meramımı daha iyi anlatacağına inandığım bazı rakamları paylaşmak istiyorum. İstatistiklere göre ülkemizde her gün TV'ye 6, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre günde birkaç dakikayı zor buluyor. Bizlere asla yakışmayan bir tablodur.

"KAFA YORMAMIZ LAZIM"

Ülkemizde kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelere göre dolu olmasına kafa yormamız lazım. Millet Kütüphaneleri'nin bile ne olduğunu anlamayanlar var."