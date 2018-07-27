TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin, "Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için İzmir'e gelen Binali Yıldırım, Mersinli Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerine" ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faali olan, başı olan Feto'nun ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuk kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak bunun yollarına bakması lazım."

"Kalıcı bir çözüme ihtiyaç var"

Yıldırım, bedelli askerlik konusunun seçim öncesi yoğun şekilde gündeme geldiğini anımsatarak, "Biz de o dönemde buna Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte kayıtsız kalmadık. 'Seçim sonrası yapacağımız öncelikli işler arasında bu konu olacak' dedik. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda düzenleme yaptı." ifadelerini kullandı.

Meclisten geçen mevcut bedelli askerlik düzenlemesinin bu konuya kalıcı bir çözüm getiremeyeceğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ancak kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Önümüzdeki zaman diliminde bunun üzerinde Meclisimiz kafa yoracak, ilgili kurumlarla koordinasyon yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir."

Türkiye'de askerlik çağına gelmiş 5,5 milyon gencin bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Bu gençlerin geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar vermeleri lazım. Bunun için de önlerini görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, son günlerde yangın ve sel felaketleriyle karşı karşıya kalan Yunanistan'a taziyelerini ileterek, Yunan halkının acılarını paylaştıklarını dile getirdi.