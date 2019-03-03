Bize Oyun Sökmez, Biz Bu Çukura Düşmeyiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kendilerini dünyanın ağası, paşası, jandarması olarak gören güçler var ama onların oyunları, onların düzenlerini bozan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var. O olduğu müddetçe bize oyun sökmez. Bize tezgah tutmaz, biz bu çukura düşmeyiz." dedi.

Turhan, AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Ordu'nun yaylaları, ormanları, dereleri ve nehirleriyle dünya cenneti olduğunu söyledi.

Ordu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisine yakışır şekilde karşıladığını ifade eden Turhan, "Hepinizden Allah razı olsun. Bu cennet vatanı bize bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vatanımızı gelecek nesillerimizin emaneti olarak görüyoruz." diye konuştu.

Turhan, bu vatan üzerinde hür, özgür, bağımsız yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu vatanı kendi kültürümüzle kendi milletimizle birlikte gençlere emanet edeceğiz. Biz de sizden aldığımız yetkiyi 2002'den bugüne kadar size vaat ettiklerimizi birer birer, teker teker, icraatlarımızla hizmete dönüştürdük. Nasıl oldu bu iş? Dünya lideri sayın cumhurbaşkanımızın önderliğindeki icraat ekibiyle birlikte oldu. O önümüzde olduğu müddetçe bizde onun ekibi olarak sizlerle birlikte, arkamızda sizler olduğu müddetçe inşallah hizmet kervanı devam edecek." diye konuştu.

Bu hizmet kervanına müdahale etmek isteyen iç ve dış mihrakla ve güçlerin olduğuna işaret eden Turhan, şöyle devam etti:

"Kendilerini dünyanın ağası, paşası, jandarması olarak gören güçler var ama onların oyunları, onların düzenlerini bozan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var. O olduğu müddetçe bize oyun sökmez. Bize tezgah tutmaz, biz bu çukura düşmeyiz. Etrafımızda yaşananları biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Her şeyden önce ihtiyacımız olan tek şey fitneye, fesada, oyuna ve tezgaha gelmemek. Bunu yerli işbirlikçileri ile birlikte yapıyorlar. Bunu teröristlerle aynı ittifaka girerek yapıyorlar. Bizim vatandaşımız kirli ittifaklara hiçbir zaman müsamaha göstermedi. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. İnşallah biz bu birlik ve beraberlikle devletimizi, milletimizi bu topraklarda ilelebet devam ettireceğiz."

"Fitneye, fesada, yalana, dolana aldanmayın"

Bakan Turhan, gençlere çok iş düştüğünü de belirterek, şunları kaydetti:

"Gençler aldanmayın. Bu internet denen bir şey var. Sosyal medyada kullanıyorlar. Buradaki yalan dolanlara aldanmayın. Az önce bunun bir örneğini yaşadık. Biraz önce Ordu Çevre Yolu'nun birinci kısmını açacağımız yeri Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla beraber şöyle gittik ve gezdik. Orada bir resim çekilmişti. Hemen birileri sosyal medyadan o resme fotomontajla 'Asfalt çatlak, bu yolu açıyorlar, sizi yanıltıyorlar.' İşte bunun gibi örnekler var. Siz irfan sahibi bir neslin evlatlarısınız. Siz bu tür tuzaklara düşmezsiniz. Fitneye, fesada, yalana, dolana aldanmayın. Sabah kalkıp 'Bugün ben bu millete hangi yalanı söylesem yuttururum'un hesabını yaparak siyaset yapanlara aldanmayın. Ordulu aldanmaz. Ordulu ilim irfan sahibidir. Aklıselimle hareket eder."

Turhan, 31 Mart'ta yapılacak seçime değinerek, "Bu seçim yerel yönetim seçimi. Hizmet yerelde başlar. Sizler, iyi hizmet edecekleri seçeceksiniz. İcraat tecrübesi olan. Bir başkan adayımız var burada. Eski bakanlarımızdan Sayın Dr. Hilmi Güler. İnşallah bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet edecek. Değerli başkanlarımız el ele verip hep birlikte merkezi hükümetin de desteğini alarak en iyi hizmeti alacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Ordu'da 3 bin kilometre fiberoptik hat döşenmiş"

"Ordu'nun yolları yapıldı mı?" sorusunu yönelten Turhan, "Ordu'da iletişim yolları tamamlandı mı? Ordu'da 3 bin kilometre fiberoptik hat döşenmiş. Akıllı şehirler geliyor. Kentsel dönüşüm geliyor. Akıllı evler geliyor. Bizim insanımız dünyada her şeyin en iyisine layık. Bugüne kadar niye yapılmadı? Hortumlar vardı, biliyorsunuz. Biz iktidara geldiğimizde sizin kaynaklarınız, ülkenin kaynakları hortumlarla bir yerlere aktarılıyordu. Hizmetlere gitmiyordu. Ne oldu? Sahneye sizden yetkiyi alan, mührü alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve hizmet kervanı devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Turhan, Ordu'nun yollarına 33 tünel yaptıklarına dikkati çekerek, "Karadeniz Sahil Yolu boyunca. Anadolu'ya bağlanan yollar boyunca. 6 tanesinin daha inşaatı devam ediyor. Bunu inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Ordu'nun iç yollarını da yapacağız. Bütün yollar yapılacak. Yeter ki siz AK Parti'nin ve onun liderinin arkasında olduğunuz müddetçe hepsi yapılacak. Allah'ın izniyle bundan şüpheniz olmasın. Yerel yönetimlerdeki hizmetler de en iyi şekilde yapılacak ama birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimin sadece bir yerel yönetim seçimi olmadığını vurgulayan Turhan, "Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ile dünyada kendilerini ağa paşa diye gören, kural, hukuk, kanun tanımayan, 'Ben ne dersem kural odur' diyenlerin seçimidir. Allah'ın izniyle bu seçimden de 17 yılda 15 seçimden başarıyla çıkan AK Parti ve onun lideri sizlerin takdiriyle yine başarıyla çıkacaktır." dedi.

Kaynak: AA