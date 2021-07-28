"Bize Müsaade" filmi 30 Temmuz'da vizyona girecek

Yönetmenliğini ve senaryosunu Giray Altınok'un üstlendiği "Bize Müsaade" adlı film, 30 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Giray Altınok'un üstlendiği "Bize Müsaade" adlı film, 30 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal yer alıyor.

Yönetmen, oyuncu ve senarist 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan filmin yapımcılığını Hann Yapım gerçekleştirdi.

Filmin hikayesi akıl hastanesinde yazıldı

Hann Yapım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Giray Altınok, filmdeki karakterler için birçok akıl hastanesi gezerek, araştırma yaptığını ve özellikle bir hastanın hikayesinden çok etkilendiğini söyledi.

Altınok, "Hastanede bir adam oradan geçer, buradan geçer, oradan geçer, buradan geçer diyerek dolaşıyordu. Bu adamın hikayesini merak ettim araştırdım ve otobüs şoförü olduğunu öğrendim. Artık adamı ne kadar darlamışlarsa Mecidiyeköy'ün göbeğinde el frenini çekmiş ve otobüsten inmiş. Şimdi ise burada tedavi görüyor. Beni bu hikaye çok etkiledi." dedi.

Filmdeki karakterlerin, gezdiği hastanelerdeki insanlarla birebir aynı olduğunu ifade eden Altınok, "Oradaki çok renkli insanların çok acıklı hikayelerini dinledim ve ben mizah tarafını kaleme aldım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani