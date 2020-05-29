"Bize Bize Yeteriz Türkiyem" için radyolar tek ses oldu "Radyo Türkiye" için ünlü 21 radyo programcısı "Radyo Türkiye" ortak yayın stüdyosunda bir araya geldi. Yayın sırasında elde edilen reklam geliri, Covid-19'la mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlandı.

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD)'ın önderliğinde gerçekleştirilen "Radyo Türkiye" projesiyle, 25 Mayıs Pazartesi günü Türkiye çapında 20'den fazla ulusal, 150'den fazla bölgesel ve yerel radyo kanalında aynı anda ortak yayın yaptı. Türkiye'ye keyifli bir bayram günü yaşatmak isteyen URYAD, bir ilke imza atarak ulusal, bölgesel ve yerel radyodan aynı anda "Radyo Türkiye" programıyla dinleyicilerine seslendi. Program yayını sırasında, bir önceki gün aynı saatlerdeki erişim verilerine göre yüzde 42.7'lik bir artış olduğu gözlendi. "Radyo Türkiye"yi 6 milyondan fazla kişi ilgiyle takip etti.

Doğuş Yayın Grubu stüdyolarında gerçekleştirilen yayın, Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, Joyturk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent FM, Kral POP Radyo, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, TRT FM, Virgin Radio gibi ulusal kanalların yanı sıra Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli,Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'tan 150'den fazla yerel radyo kanalından dinleyicilere ulaştı.

Bayramın ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen yayında ise Ali Erim, Altan Kiraz, Bay J, Ceyhun Yılmaz, Cezayir Doğan, Duygu Atakan, Doğancan Özadlı, Gezegen Mehmet, Hopdedik Ayhan, Kadir Çöpdemir, Mesut Süre, Modern Sabahlar, Nihat Sırdar, Ömer Erişmen, Polat Labar, Serdar Gökalp, Serkan Kızılbayır, Talha Bora Öge, Tolga Avcı, Tülay İkbal Tüzün, Venhar Sağıroğlu gibi sevilen radyocular sohbetleriyle dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

"Radyo Türkiye" projesinin ne kadar önemli bir proje olduğunu anlatan URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, yaptığı açıklamada; "Pandemi sürecinde hep aynı şeyin altını ısrarla çizdik. Önce sağlık! Tüm radyo sektörü önce sağlık dedi. Hizmetlerimizi kesintiye uğratmadan yayınlarımızı sizlere evlerden ulaştırmak için alt yapımızı uygun hale getirdik. İşlerine bu süreç de devam etmek zorunda olan sağlık ve diğer sektör emekçileri gibi radyo emekçileri de 7/24 dinleyicilerinin yanında yer almak, bugünleri daha mutlu geçirmek adına hizmetlerine devam etti. Pandemi döneminde ekonomik olarak da olumsuz etkilenen Radyo Sektörü gider kalemleri azalmadan devam ederken, tek gelir kalemi olan reklamlar yüzde 70 azaldı. Her şeye rağmen en büyük yatırımımızın çalışanlarımız olduğu düşüncesi ve bilinciyle hareket edip onları sistem içerisinde tutmak için çaba harcadık." dedi. Akay sözlerine şöyle devam etti; "Kıymetli seslerimizle bu bayram istedik ki dinleyicilerimizi evlerinde yalnız bırakmayalım. Sosyal mesafeyi koruyarak sizlere konuk edelim, biraz da olsa eski bayramların tadını yaşatalım. Bunu yaparken de bu zor günleri ardımızda bırakmaya yardımcı olmak adına Reklamverenlerimizin ve Radyo Ajanslarımızın destekleriyle projede açılan Reklam kuşaklarının gelirlerini Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Covid-19'la mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlandı."

URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, "Büyük emek harcanarak hayata geçirdiğimiz projemizde bizlerle birlikte olan ve desteklerini esirgemeyen RTÜK'e, Concept Reklam Ajansı ve Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler'e, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Alkan Eraltan'a, İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen Ünsür'e ve Radyo Türkiye jingle'ına imzasını atan DigiHead Sound Imaging'den Levent Gündüz'e, Doğuş Yayın Grubu'na, Media Liven'e, Fedo Reklam'a, Indeks Medya'ya, Kantar Medya'ya, Media Life Ajans'a, RİAK'a, SEM'e, Somera'ya ve Sound Media'ya çok teşekkür ederiz.

Büyük bir teşekkür de bu yayında bizi yalnız bırakmayan radyocu dostlarımıza ve tüm reklam kuşaklarımızı doldurarak reklam veren; Akbank, A101, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Avis, Aygaz, Bellona, Bizim Yağ, Doğruluk Peynir, Doqu, Endüstri Radyo, Eti, Fuzul Evim, Getir, Gümüşsuyu Halı, Güneş Sigorta, Halkbank, Ing, İstikbal, İş Bankası, Maret Sucuk, Meysu, Misli, Modoko, Mondi, Musullu Küçük Ev Aletleri, Nazım Kitapevi, Nescafe, Nesquik, Opet, Petrol Ofisi, Pınar Süt, Prosec Alarm, Quick Sigorta, Sinoz Kozmetik, Sütaş, Traş Sepetim, Troy, Türk Telekom, Turkcell, Ülker, VakıfBank ve YemekSepeti markalarına da teşekkürü bir borç biliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler