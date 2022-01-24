Bizans ve Roma dönemi 102 tarihi eseri 200 bin TL'ye satmak isterken yakalandılar

- Bizans ve Roma dönemi 102 tarihi eseri 200 bine satmak isterken yakalandılar Diyarbakır'da, Bizans ve Roma dönemine ait 102 eseri 200 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar.

DİYARBAKIR (İHA) - - Bizans ve Roma dönemi 102 tarihi eseri 200 bine satmak isterken yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Bizans ve Roma dönemine ait 102 eseri 200 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar.

Diyarbakır Valiliğinden bildirilen açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar İlçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 200 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği bildirildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Medya Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve 69 adet bronz sikke olmak üzere toplam 102 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı" denildi.