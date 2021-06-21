Bizans, Roma ve Ortaçağ dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
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Bizans, Roma ve Ortaçağ dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Bizans, Roma ve Ortaçağ dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 179 tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 179 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu otobüs Güzçimeni köyü mevkiinde durduruldu.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 179 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Bizans, Roma ve Ortaçağ dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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