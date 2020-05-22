Bizans, Roma ve Konuralp Bey'in emanetleri "mahzun" kaldı
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Bizans, Roma ve Konuralp Bey'in emanetleri "mahzun" kaldı

Düzce'nin Konuralp Bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz'in ayakta kalmış tek tarihi tiyatrosuna ev sahipliği yapan, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri barındıran Konuralp Müzesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında (Kovid-19) bu yıl Müzeler Haftası'nı sessiz geçirdi.

Bizans, Roma ve Konuralp Bey'in emanetleri
22.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:24

Düzce'nin Konuralp Bölgesinde bulunan ve Batı Karadeniz'in ayakta kalmış tek tarihi tiyatrosuna ev sahipliği yapan, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri barındıran Konuralp Müzesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında (Kovid-19) bu yıl Müzeler Haftası'nı sessiz geçirdi.

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan "Prusias ad Hypium" Antik Kenti'nden çıkan eserlerin yer aldığı Konuralp Müzesi, 1 Haziran'da açılarak misafirlerini yeniden ağırlamayı bekliyor. Aynı zamanda 1. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen at figürlü kapı, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü'nün yer aldığı, halk arasında "40 Basamaklar" adıyla bilinen, 100 metre uzunluğunda ve 74 metre genişliğindeki antik tiyatronun da kazılarına ara verilmesi bölgeyi sessizliğe bürüdü. Antik kentten çıkarılan eserler 3 teşhir salonu, iki depo, laboratuvar ve idari bölümden oluşan müzede sergileniyor.
Müzede, "Prusias ad Hypium" Antik Kenti'nden çıkarılan buluntular, etnografik eser ile antik para olmak üzere 6 bin 82 eser bulunuyor.

Yaklaşık 17 yıl önce hizmete giren müzenin arkeoloji salonunda Tunç Çağı (MÖ 3000-2000) ve Doğu Roma (395-1453) dönemine ait eserler, toprak kaplar, kandiller, toprak ve mermer heykelcikler, metal eserler, takılar, cam kaplar ve mezar hediyeleri, kronolojik olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Müzenin bahçesinde ise antik kentte gün yüzüne çıkarılan büyük mimari parçalar, sütunlar, adak yazıtları, ceset küllerinin konduğu küçük taş lahitler, şehir yasası yazıtları, büyük depolama kapları, mezar taşları bulunuyor.İl Kültür ve

Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konuralp Müzesi'nde Batı Karadeniz bölgesinin en önemli buluntularının sergilendiğini söyledi.

Her yıl 18-24 Mayıs'ta Müzeler Haftasının kutlandığını fakat bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Konuralp Müzesi'nin ziyaretçilere kapalı olduğunu belirten Taştan, "Her yıl öğrenciler, yerli ve yabancı turistler, müzemize akın ederdi. Özellikle Müzeler Haftası'nda burası dolu olurdu. İnşallah 1 Haziran'da müzemizi tekrar açacağız ve burada yaşanan mahzunluk yerini cıvıl cıvıl insan seslerine bırakacak." diye konuştu.

Taştan, Konuralp bölgesinin önemli bir tarihe sahip olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Şu an bulunduğumuz bölge çok zengin bir tarihe sahip. Buraya bağlı 10 bin kişilik bir tiyatro kazımız var. Bakanlığımızdan burada 12 ay kazı çalışması yapılmasına yönelik izinler alındı ve pandemi öncesi çalışmalara başlanmıştı. Bu kazımız da 1 Haziran'da tekrar start alacak. Bu alan Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek ayakta kalan tarihi tiyatrodur."

Konuralp Müzesi'nde Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait önemli bulguların sergilendiğini aktaran Taştan, "Müzemizde yaklaşık 7 bin arkeolojik ve etnografik eser bulunmaktadır. Yeni bir projeyle bu müze şu anki durumundan 2 kat daha büyüyecek. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle Müzeler Haftamız mahzun geçti. Hem buradaki eserler ve buluntu taşlar üzüldü hem de bizler bu duruma çok üzüldük." dedi.

Kaynak: AA

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