Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Bizans manastırında kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Bizans manastırında kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Karabelen mevkiinde bulunan tarihi Bizans manastırı çevresinde 27 Kasım Cumartesi günü izinsiz kazı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Aynı gün saat 18.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı İstihbarat Kısım Amirliği ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, U.Y., M.A. ve F.K. isimli şüpheli şahıslar söz konusu bölgede dedektör ile arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, cep telefonuyla yaşadıklarını kaydetti

Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, cep telefonuyla yaşadıklarını kaydetti

 Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü

 Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, aç ve yorgun halde geri döndü

Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, aç ve yorgun halde geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title