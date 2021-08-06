Bizans dönemine ait 5 parça tarihi eserle yakalandı
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Bizans dönemine ait 5 parça tarihi eserle yakalandı

Bizans dönemine ait 5 parça tarihi eserle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalardan bir kişinin Kahramanmaraş'a tarihi eser getireceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu aracın plakasını belirleyerek otoban kavşağında kontrol noktası oluşturuldu. Aracı durduran ekipler,  M.K.'nİn üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sikke, 1 kolye ucu ile 2 insan figürlü heykelcik olmak üzere toplam 5 parça tarihi eser ele geçirdi. M.K., jandarma tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bizans dönemine ait 5 parça tarihi eserle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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Erdoğan: "(KKTC ve Maraş ile ilgili) Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz.
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