'Biz varız' ekibi çocukları sevindirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Biz Varız' adıyla hizmet veren gönüllüler ekibi bayram öncesi çocukları sevindirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Biz Varız' adıyla hizmet veren gönüllüler ekibi bayram öncesi çocukları sevindirdi. 12 çocuğa bayramlık giyim eşyası alan gönüllüler çocukların bayrama mutlu bir şekilde girmesini sağladı.

Yaklaşık bir yıl önce 6 kişi ile başlayan 'Biz varız' ekibinin üye sayısı her geçen gün artarak, 70 kişiye ulaştı. 70 kişiden oluşan 'Biz varız' ekibi Alaşehir'in tüm mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıyor. Ekip Ramazan Bayramı öncesi de 12 çocuğa bayramlık kıyafet alarak, çocukları sevindirdi. Bülent Üzümovalı, Turgay Günay, Okan Kökten, Recep Akgün, Hüseyin Yalın ve Halil Doğan Girgin'den oluşan yardım sever ekibi Üzümovalı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 'Biz varız' adıyla iyilik hareketi başlattı. 'Biz varız' ekibi Alaşehir'de ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, topladıkları gıda, giyim, yakacak gibi yardım malzemelerini yerine ulaştırıyor.

Ekip adına konuşan Bülent Üzümovalı, "Yaklaşık bir yıl önce yardımsever gençler olarak, spor kulübümüz bünyesinde bir iyilik hareketi başlatma kararı aldık. Yardım toplayıp dağıtabilmek için ilgili kurumlardan resmi izinleri aldık. İzin almamızla birlikte başlayan çalışmalarımız her gün biraz artarak, devam ediyor. Gönüllüler ekibimiz sayımız bu gün itibariyle 70 kişiye ulaştı. Çalışmalarımızda her mahalleden bir temsilcimiz var. Mahalle temsilcilerimiz, kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. İhtiyaca göre yardım topluyoruz, topladığımız yardım malzemeleri en az iki kişi eşliğinde ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılıyor. Bu günde 12 ihtiyaç sahibi çocuğumuza bayramlık kıyafet alarak, kendilerine teslim ettik. Gönüllerini aldık, bayramlarını kutladık. Bütün çalışmalarımızı kayıt altına alıyoruz. Yardım toplama çalışmalarında kesinlikle nakit para kabul etmiyoruz, ihtiyaç sahiplerine de nakit para vermiyoruz. Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına bağlı ve gönülden çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı