"Biz tek yürek" in, yüregini al gel! Etkinliğine büyük ilgi!

20.08.2019 08:58

Murat Bektaş öncülüğündeki" Biz Tek Yürek" Grubu Geleneksel" Çiçeğini Al Gel (6) " etkinliğinin adını değiştirerek Yüreğini Al,Darülacaceze'yegel!.. sloganı ile yaptıkları, Okmeydanı Darülaceze´de Kurban Bayramı´nın 4.günü etkinlikçağrısına Adile Nevin Görel,Hatko Aysun Yeşil Cuğ,Nermin Kanışlı,Yıldız Çakar,Ayten Oral,Fatma Acar, Paşalı Birol,İyiler Kulübü Başkanı Ali Gülcan ve ekibi ile bir çok katılımcı grup ile,her zaman sosyal etkinlerde yer alan sanatçılardan Seher Aksoy ,Gülşen Aygün,Azize Sultan ve şairlerden İbrahim Gençsoy,Figen Sezen,Erol Yakar,Ergun Yılmaz, (ZEYÇED) Zeytinburnu Çevre - Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ali Gündüz, vedaha birçok katılımcınınyer aldığı topluluk, Darülaceze de kalmakta olan yaşlıları ziyaret etti ve onlara ,bahçede ve cafe de müzikve şiir ziyafeti çekti.

Güzel bir havada Darülaceze sakinleri,çalışanları vegönüllüleri hep birlikte bayram sevincini yaşayarak mutlu oldu.

Darülaceze ziyaretine gelen" Biz Tek Yürek " grup üyeleri ,

yaşlıların büyük sevgi gösterisi ile karşılaştılar. Yaşlılara Kurban Bayramı kutlaması yapıp ellerini öpüp, sohbetler ettiler.

"BİZ TEK YÜREK" Grubu kurucularından Murat Bektaş " Bizler her zaman söylediğim gibi,bayramların, paylaşma ve hatırlanma zamanı olduğunu ve yaşlılarımızı ziyaretle sürdürmekte olduğumuz " Çiçeğini Al Gel -6 - " etkinliğimizin,yönetimce çiçekdağıtımımıza izinverilmediğinden dolayı,biz de adımızı " YÜREĞİNİ AL GEL!." Olarak değiştirdik.Büyük ilgi gördük ,Bayramlaşma etkinliğimiziDarülaceze´de yapmaktançok büyük mutluluk duymaktayız,Yanımızda olan tüm güzel yürekli arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

( ZEYÇED) Zeytinburnu Çevre - Kültür ve Turizm Derneği Başkanı,(İSÖS)İstanbul Özürlüler Spor Ampute Futbol TakımıYardımcısı ,Biz Tek Yürek Grubu Üyesi Ali Gündüz de"127 Yıllık bir kurum olan "DARÜLACEZE ziyareti ile, bizlerin yaşlılarımızla güzel bir gün geçirmemize olanak sağlayan Darülaceze BaşkanıYük.Mim. Hamza Cebeci'ye ve Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ile tüm kurum personeline teşekkür ederiz " dedi.

Sanatçılar da bayramın ruhunu büyüklerimizle burada yaşamaktan çok mutlu oldukdedi.

Kaynak: Bültenler