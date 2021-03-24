Biz sorduk İBFK ve Milli Takım oyuncusu Emirhan "Aniva7" Erdem cevapladı!
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Biz sorduk İBFK ve Milli Takım oyuncusu Emirhan "Aniva7" Erdem cevapladı!

24.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:26
Biz sorduk İBFK ve Milli Takım oyuncusu Emirhan 'Aniva7' Erdem cevapladı!

Ibfk2014e ve millitakimlar oyuncusu Aniva7_ ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Playerbros olarak dünyasının başarılı isimleri ile röportajlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeni röportajımızda ekibimizden Esra Çay, İstanbul Başakşehir Esports ve Milli Takım oyuncusu Emirhan "Aniva7" Erdem'e merak edilenleri sordu.

Bu röportajımızda Aniva7'nin oyuna nasıl başladığından, esporcu olma kararının ardından ailesinin tepkisinden, Milli Takım ve Başakşehir Esports kariyerinden, oyun içi taktiklerinden ve daha birçok konu hakkında konuşma fırsatı bulduk.

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Kaynak: Playerbros

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